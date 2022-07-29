Эксперт: армия России пробьёт любую защиту США от гиперзвуковых ракет

Система защиты США от гиперзвуковых ракет сможет обнаружить их, однако сбить их не в состоянии.

Это сообщил военный аналитик Андрей Краснопёров.

Ранее СМИ Запада сообщали, что Россия и Китай якобы ежедневно атакуют американские спутники в космосе и Пентагон хочет создать сеть космических аппаратов для отслеживания и обнаружения угроз Соединённым Штатам.

Но разработку систем обнаружения и сопровождения "гиперзвука" должны вести все крупные страны, заявил эксперт.

"Одно дело просто засечь цель, и совсем другое — поразить её. У РФ есть комплексы ПРО, способные поражать объекты, подлетающие на огромных скоростях. У нас также есть системы, способные выявить угрозу. Однако систем поражения таких целей у США пока нет", — подчеркнул обозреватель изданию ФАН.

Он напомнил, что недавно Пентагон в очередной раз провёл испытания гиперзвуковых ракет. Однако проблема для американцев в том, что это оружие только проходит испытание и использоваться в войсках не может.

"США создадут систему защиты, которая на первом этапе будет состоять лишь из спутников, способных засечь наши или китайские цели, однако поразить их им пока нечем. Значит, боеприпасы смогут пробить их оборону и достигать точки назначения", — подытожил Краснопёров.