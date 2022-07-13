Кедми: у Росиии есть "Авангард", который сильнее ядерного оружия

Ядерное оружие уже не нужно Российской Федерации против НАТО — есть вещи и помощнее. Речь идёт о гиперзвуковом оружии.

Об этом сообщил политолог и военный эксперт Яков Кедми.

По его словам, России нет надобности применять ядерные ракеты на Украине или против альянса НАТО, так как в ЕС нет инфраструктуры, требующей бы использования подобного вооружения.

"Нету в Европе целей для ядерного удара! Не надо их пугать ни "Сарматами", ни чем-то другим. По отношению к любой стране: одна уничтоженная электростанция решает проблему. В США всего 170 электростанций. В Великобритании плюс-минус 50. Не надо ядерного оружия — сегодня это вчерашний день, оно нужно только против стратегических ядерных ракет наземного базирования в шахтах", — рассказал аналитик в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым".

РФ могла бы применить ядерные ракеты для уничтожения аналогичного оружия Штатов. Для остальных задач достаточно "гиперзвука", уверен специалист. Это высокоточное оружие обладает гораздо большим эффектом без проблем, которые наступают после ядерного заражения.

Кедми привёл примером ракетный комплекс "Авангард", который способен развивать скорость до 28 Мах. И без ядерного заряда за счёт одной кинетической энергии попадание его в цель будет страшнее, чем урон от ядерной бомбы.