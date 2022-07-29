Украинские войска с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS нанесли удар по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные и члены националистического батальона "Азов"*.
По мнению депутата Народного собрания ДНР Владислава Бердичевского, это атака напрямую связана с дачей свидетельских показаний со стороны пленных. Он напомнил, что украинские боевики уже не первый раз пытаются ликвидировать военнослужащих, которые оказались в плену.
"Они пытаются уничтожить этих людей. Зеленскому и его окружению наверняка хотелось бы убрать абсолютно всех, но сделать это невозможно. Это не случайность. Тех, кого раньше Зеленский называл героями, теперь убивают его же военные", — подчеркнул депутат в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
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