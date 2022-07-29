Офицер ДНР с позывным "Ситх": в колонии в Еленовке содержался рядовой состав ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по колонии с военнопленными, которая расположена в посёлке Еленовка. Предполагается, что обстрел производился с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars.

По мнению офицера ДНР с позывным "Ситх", киевское руководство всегда считало граждан Украины расходным материалом. Не исключено, что пленные солдаты могли назвать имена тех людей, которые приказывали им совершать преступления.

"Поэтому Зеленский решил казнить их, невзирая на то, что это "свои люди". Не думаю, что там содержались великие военачальники. Скорее всего, младший командный и рядовой состав", — заявил он в беседе с "МК".