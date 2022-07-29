Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Военкор Сладков об ударе по Еленовке: ГУР или СБУ решили убрать кого-то из своих
Владимир Соловьёв о Киркорове: "Он свой выбор сделал"
Психолог Метелина: главная ошибка на первом свидании — разговор о проблемах
Евсеев: руководство ВСУ скрывает от солдат число потерь
Ищенко заявил, что конфликт между РФ, Украиной и Западом продлится ещё долго
Макаревич о нежелании жить в России: "Никакой политики здесь не было"
Причиной массовой гибели рыбы в Башкирии могли стать отходы ферм
Американист назвал сотрудничество России и Африки "головной болью США"
Эксперт Алёхин раскритиковал идею Госдумы РФ о скидочных картах для малоимущих

Офицер ДНР с позывным "Ситх": в колонии в Еленовке содержался рядовой состав ВСУ

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по колонии с военнопленными, которая расположена в посёлке Еленовка. Предполагается, что обстрел производился с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars.

По мнению офицера ДНР с позывным "Ситх", киевское руководство всегда считало граждан Украины расходным материалом. Не исключено, что пленные солдаты могли назвать имена тех людей, которые приказывали им совершать преступления.

"Поэтому Зеленский решил казнить их, невзирая на то, что это "свои люди". Не думаю, что там содержались великие военачальники. Скорее всего, младший командный и рядовой состав", — заявил он в беседе с "МК".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО

Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.

Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО
Леонков заявил, что ВС РФ не могут на 100% пресечь поставки оружия Украине
Силовые структуры
Леонков заявил, что ВС РФ не могут на 100% пресечь поставки оружия Украине
Силовые структуры
Боевики теробороны расстреляли отступающих солдат 58-й бригады ВСУ
Силовые структуры
Скоро ВС РФ начнут спецоперацию на Украине по-настоящему
Любовь Степушова РФ непозволительно медленно решает вопрос с Запорожской АЭС Любовь Степушова Ольга Лебедева Тимошенко разоблачает "аферу века", затеянную Нафтогазом Ольга Лебедева Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский
Мир. Новости мира
Британская разведка Mi-6 заявила о контрнаступлении ВСУ на Херсон
Мир. Новости мира
InsideOver: новый стиль общения Лаврова стал сюрпризом для Запада
Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго
Сырье
Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго
Последние материалы
Евсеев: руководство ВСУ скрывает от солдат число потерь
Ищенко заявил, что конфликт между РФ, Украиной и Западом продлится ещё долго
Макаревич о нежелании жить в России: "Никакой политики здесь не было"
Причиной массовой гибели рыбы в Башкирии могли стать отходы ферм
Американист назвал сотрудничество России и Африки "головной болью США"
Эксперт Алёхин раскритиковал идею Госдумы РФ о скидочных картах для малоимущих
Daily Express: Россия мудро ответила на попытки ЕС снизить её доходы
Руденко об убитых Киевом в Еленовке азовцах*: "Задача была уничтожить вcех"
Постояльцы московского хостела могли погибнуть из-за решёток на окнах
Эксперт: армия России пробьёт любую защиту США от гиперзвуковых ракет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников