Военкор Сладков об ударе по Еленовке: ГУР или СБУ решили убрать кого-то из своих

От ВСУ можно было ожидать всего, чего угодно, но никак не удара по колонии в Еленовке, где содержались пленные боевики. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков, который озвучил свою версию произошедшего.

Репортёр считает, что украинские силовики (СБУ или ГУР) решили ликвидировать кого-то из своих.

"За что, зачем? Всех козырных пленных рассредоточили по безопасным местам, но в ДНР, у нас именно в Республике расстрел — высшая мера, а этот вариант возможен более всего, но решать будет суд", — написал журналист в Telegram-канале.

Он также добавил, что начальник колонии в Еленовке превратил её из утлой территории в настоящий жилой городок, и жалко, что его разрушили.

"Да, это тюрьма, но там храм, там сады, там ухоженная земля. И 53 украинских трупа. Украинцев убили украинцы", — констатировал Сладков.