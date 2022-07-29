Покровское и Клиновое освобожждены союзными войсками

В Донецкой Народной Республике освобождено 258 населенных пунктов, в том числе Покровское и Клиновое, которые находятся примерно в 10 километрах от Артемовска (Бахмута), сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Как указано в Telegram-сообщении штаба, "по состоянию на 29 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 258 населенных пунктов, включая Покровское и Клиновое".