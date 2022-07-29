Армия Китая разместила на своём аккаунте сообщение: Готовьтесь к войне!"

В официальном аккаунте 80 армии Китая в Weibo появилась запись "Готовимся к войне!".

Китайский народ массово поддержал Народно-освободительную армию Китая (НОАК).

О подготовке к боевым действиям также высказалось и крупнейшее китайское СМИ Global Times. В статье сказано, что запись "Готовимся к войне" за несколько часов набрала более 300 тысяч лайков и свыше 19 тысяч одобрительных комментариев.

Некоторые китайские ветераны заявили, что они всегда готовы вернуться в НОАК, когда это понадобится Поднебесной.

Позднее в комментариях к публикации представители 80 армии уточнили, что сообщение приурочено к 95-й годовщине создания НОАК и добавили, что "подготовка к войне является основной обязанностью китайских военнослужащих".

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что только те, кто способен сражаться, могут остановить сражения, и только те, кто готов к войне, не должны вступать в войну.