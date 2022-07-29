Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Астролог: в августе мир перевернётся для всех
Дандыкин о "людоедстве" ВСУ: Киев сделал то, на что даже не решился Гитлер
В Бразилии зарегистрировали первую смерть от оспы обезьян
AP: в США боятся унижения Блинкена на переговорах с Лавровым
СМИ: Зеленский рискует остаться без поддержки США из-за фотосессии для Vogue
Кедми: Путин лишил США возможности отсидеться за океаном в случае войны в Европе
Аналитик Оленченко: "санкционные страсти" не отвечают интересам Германии
Проголосовать онлайн в Москве можно будет без предварительной подачи заявления
Елена Зеленская ответила критикующим её за фотосессию для издания Vogue

Армия Китая разместила на своём аккаунте сообщение: Готовьтесь к войне!"

Силовые структуры

В официальном аккаунте 80 армии Китая в Weibo появилась запись "Готовимся к войне!".

Армия Китая разместила на своём аккаунте сообщение: Готовьтесь к войне!"

Китайский народ массово поддержал Народно-освободительную армию Китая (НОАК).

О подготовке к боевым действиям также высказалось и крупнейшее китайское СМИ Global Times. В статье сказано, что запись "Готовимся к войне" за несколько часов набрала более 300 тысяч лайков и свыше 19 тысяч одобрительных комментариев.

Некоторые китайские ветераны заявили, что они всегда готовы вернуться в НОАК, когда это понадобится Поднебесной.

Позднее в комментариях к публикации представители 80 армии уточнили, что сообщение приурочено к 95-й годовщине создания НОАК и добавили, что "подготовка к войне является основной обязанностью китайских военнослужащих".

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что только те, кто способен сражаться, могут остановить сражения, и только те, кто готов к войне, не должны вступать в войну.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО

Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.

Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО
ВС РФ скоро начнут спецоперацию на Украине по-настоящему
Силовые структуры
ВС РФ скоро начнут спецоперацию на Украине по-настоящему
Силовые структуры
Леонков заявил, что ВС РФ не могут на 100% пресечь поставки оружия Украине
Силовые структуры
Боевики теробороны расстреляли отступающих солдат 58-й бригады ВСУ
Ольга Лебедева Политиков в США перестала устраивать двухпартийная система Ольга Лебедева Любовь Степушова Налицо множество причин удара ВСУ по колонии в Еленовке и лишь одна версия о причастности РФ Любовь Степушова Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский
Мир. Новости мира
360kuai заявило, что НАТО начало догадываться о действиях ВС РФ на Украине
Мир. Новости мира
Британская разведка Mi-6 заявила о контрнаступлении ВСУ на Херсон
InsideOver: новый стиль общения Лаврова стал сюрпризом для Запада
Мир. Новости мира
InsideOver: новый стиль общения Лаврова стал сюрпризом для Запада
Последние материалы
Дандыкин о "людоедстве" ВСУ: Киев сделал то, на что даже не решился Гитлер
В Бразилии зарегистрировали первую смерть от оспы обезьян
Неисправности и неопознанные объекты: таинственные исчезновения самолётов
AP: в США боятся унижения Блинкена на переговорах с Лавровым
Армия Китая разместила на своём аккаунте сообщение: Готовьтесь к войне!"
СМИ: Зеленский рискует остаться без поддержки США из-за фотосессии для Vogue
Кедми: Путин лишил США возможности отсидеться за океаном в случае войны в Европе
Аналитик Оленченко: "санкционные страсти" не отвечают интересам Германии
Проголосовать онлайн в Москве можно будет без предварительной подачи заявления
Елена Зеленская ответила критикующим её за фотосессию для издания Vogue
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников