Кочетков: если Россия и Китай ликвидируют США, это создаст мировой кризис

Уничтожить Соединённые Штаты — легко, однако это создаст кризис, который затронет экономику всех государств.

Об этом сообщил президент Фонда "Народная дипломатия", политолог Алексей Кочетков.

Он отметил, что Россия и Китай могут уничтожить США за один день.

"Уничтожить американскую экономику и вообще всю мировую систему — дело нехитрое. Долларовую систему в том числе. Но это создаст такой мировой кризис, который затянет в воронку всех. Европу в первую очередь, понятно. Такие страны, как Украина, — я про них вообще ничего не говорю, потому что это самые будут пострадавшие. Но это ударит и по России, это ударит и по Китаю очень сильно, по экономике и так далее", — цитирует аналитика "Украина.ру".

Он особенно подчеркнул, что задача сегодня стоит не уничтожить Штаты, а перехватить их первенство в мире и свести господство доллара к нулю.