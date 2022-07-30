Арестович: армия России пойдёт в наступление на Николаев и Одессу 5-6 августа

Главный рупор украинской пропаганды Алексей Арестович долгое время обещал контрнаступление ВСУ. Накануне он признался, что армия РФ нацелилась на Николаев.

Внештатный советник администрации украинского президента больше не обещает скорого возвращения под контроль Киева Херсонской области. Теперь Арестович ожидает наступления ВС РФ в направлении Николаева и Одессы.

По его словам, российское командование приняло решение отправить войсковые подразделения с Донбасса на юг. Освобождать Донецкую и Луганскую народные республики оставили ополченцев и Народную милицию.

"Думаю что они (Вооружённые силы России. — Прим. ред.) будут готовы к наступлению 5-6 августа", — отметил пропагандист.

Арестович пообещал, что в украинских солдатах возродится "казацкий дух" времён Гражданской войны.

"Снова полетят тачанки по степи, дух Махно вернется", — ожидает он.

Ранее советник офиса Зеленского заявлял, что российская армия вынуждена наступать, так как совершенно не умеет обороняться.