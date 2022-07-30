Шурыгин: Удар HIMARS по тюрьме в Еленовке мог быть частью плана побега

Ракетный удар ВСУ по бараку с пленными "азовцами"* мог быть частью провалившегося плана освобождения националистов, предположил военный эксперт Шурыгин.

Ночью 29 июля по тюрьме, где ожидали суда захваченные украинские националисты, был нанесён удар американской ракетной системой HIMARS. В результате атаки 53 заключённых погибли и 75 получили ранения. Также были ранены восемь сотрудников следственного изолятора.

"HIMARS — это высокоточная система, которая бьет по фиксированным координатам. Сказать, что ракеты куда-то залетели случайно, нельзя", — уточнил Владислав Шурыгин в интервью изданию "Известия".

Он предположил, что целью было помещение охраны, это дало бы возможность военнопленным сбежать. По словам эксперта, освобождение националистов киевский режим мог превратить в громкую медийную победу. Шурыгин допускает, что вследствие ошибки украинской разведки две ракеты попали точно по спальному помещению.

Также он не стал исключать версию, что украинские власти боятся показаний, которые начали давать пленные.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.