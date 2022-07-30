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Расположение РСЗО HIMARS из США вскрыло планы ВСУ на Херсонском направлении

Силовые структуры

На протяжении нескольких недель украинские власти громко заявляют о "контрнаступлении ВСУ" в августе на Херсонском направлении. Однако некоторые эксперты считают, что это невозможно в принципе, а некоторые, что такими "вбросами" Киев отвлекает внимание от своих реальных целей.

Расположение РСЗО HIMARS из США вскрыло планы ВСУ на Херсонском направлении

Бывший помощник главы разведки 131-й отдельной мотострелковой бригады Северо-Кавказского военного округа, экс-командир роты Майкопской бригады, Герой России Рустем Клупов рассказал, что на самом деле происходит сейчас на Украине.

Подробные планы Киева о "контрнаступлении ВСУ" описываются во многих западных СМИ. Для чего Украина так смело раскрывает свои карты? Всё это очень похоже на ложную пиар-акцию, пишет "МК". Клупов сообщает, что на Херсонском направлении действительно наблюдается скопление американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а это может косвенно указывать на подготовку ВСУ к наступлению.

"Часть HIMARS находится под Харьковом, точнее, под Изюмом. А большая их часть находится на Херсонском направлении, где они, в частности, проявляют себя ударами по Антоновскому мосту через Днепр. Иногда, судя по видео с мест в соцсетях, попадают по складам боеприпасов. Более конкретной информации с поля боя нам, конечно же, не поступает. Много попутной информации приходится анализировать, учитывая, в том числе, безумные доклады Арестовича. Правда, он готов нести что угодно, доверять этому нет смысла, почти всегда никакой информационной нагрузки его слова не несут", — заявил Герой РФ в беседе с "МК".

Район Днепропетровска и Кривого Рога — самое потенциально опасное место, так как там, вероятно, имеется скопление украинских войск, говорит Клупов. Кроме того, предположительно, там "растворились" порядка 200 танков из Польши и 50 бронетранспортёров М113, сообщает собеседник издания.

Для масштабного "контрнаступления" необходим и людской запас. Экс-разведчик рассказывает, что ВСУ создали резервный корпус со штабом под Днепропетровском, в состав которого входит шесть бригад. Но и этого будет недостаточно для наступления, о котором говорят киевские власти, так как сначала надо завоевать господство в воздухе, уверен Клупов. На данный момент сделать это практически невозможно, но НАТОвские самолёты могут помочь ВСУ, говорит бывший командир.

"По данным нашей разведки — они сейчас есть в открытом доступе — имеется сосредоточение сил ВСУ на основных направлениях. Первое — Брянское, второе — Харьковское, третье — Донецкое, там остатки их главных оперативных сил, которые были нацелены наступать на Донецк. И четвёртое направление — это Николаев — Херсон", — конкретизировал Клупов.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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