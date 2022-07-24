Власти Украины проинформировали, что Херсонскую область "освободят" к сентябрю

Народный депутат Украины, представитель администрации Херсонской области Сергей Хлань продолжает делать громкие заявления относительно "контрнаступления ВСУ". Если ранее он говорил, что перелом в СВО уже наступил, то сейчас он анонсирует сроки, когда Херсонская область перейдёт под контроль Киева.

"Можно сказать, что к сентябрю. Херсонская область обязательно будет освобождена, и все планы оккупантов провалятся", — цитирует депутата "Русская весна".

Теперь ВСУ переходят от обороны к "контрнаступлению", заверяет Хлань. Также он объяснил удары украинской армии по "своим" же мостам: это слабое место в логистике, бойцы разрушают вражескую систему.