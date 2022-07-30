Телеведущая из Киева: "Я поддерживаю Путина, а украинская власть — алчные твари"

Владимир Путин — единственный лидер постсоветского пространства, кто способен масштабно мыслить.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera сообщила известная киевлянка и телеведущая Снежана Егорова, вынужденная уехать в Турцию.

Она жёстко раскритиковала украинскую власть.

"Да, я поддерживаю Путина в плане того, как он мыслит, видит вообще ситуацию в мире, потому что кроме него у нас в славянской среде стран постсоветского пространства никто так масштабно не мыслит и не способен этого сделать, потому что он владеет максимальным объёмом и спектром информации в силу долголетия своего пребывания на посту, в силу того, как устроен его мозг, совершенно уникальный, космический вообще мозг", — отметила ведущая.

По её словам, уже в Турции она серьёзно начала следить за президентом России и "перелопатила" много информации. Теперь Егорова реально понимает, что киевский режим вёл страну к катастрофе.

"Им было плевать на людей, на народ, на стариков, детей — на всех абсолютно. Это просто алчные твари, безмозглые, которые ради собственной наживы жонглировали судьбами сотен тысяч людей", — подытожила киевлянка.