Кедми: Путин лишил США возможности отсидеться за океаном в случае войны в Европе

Президент РФ Владимир Путин лишил США возможности отсидеться на своём континенте в случае войны в Европе.

Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми.

Вашингтон ошибается при оценке рисков ядерной войны с Москвой. Если Россия почувствует, что НАТО готовит нападение, она может ударить по территории агрессора.

Аналитик отметил, что границы уже определяет сам президент России, в том числе относительно СВО на Украине.

"Если будут предприняты действия, угрожающие российским солдатам на территории Украины, РФ их прекратит. Она применит оружие против тех, кто их предпринимает. И все!... Неважно, с чего начнется конфликт в Европе — ответ будет по Вашингтону и основным центрам НАТО... То есть нет смысла превентивно уничтожать натовские или американские силы на границе Украины", — отметил Кедми.

Такой подход России рушит вечную модель поведения США. Американцам уже не удастся отсидеться за океаном, ибо Москва хорошо понимает, кто сегодня управляет и командует альянсом НАТО. Но осознать это Белому дому невыносимо тяжело с точки зрения психологии, подытожил эксперт в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".