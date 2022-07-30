Подоляка: фронт ВСУ в Донбассе затрещал от Марьинки до Соледара

Основные боевые действия идут по линии Соледар — Марьинка. Об этом заявил политический блогер и журналист Юрий Подоляка. По данным Генштаба ВСУ, российские войска уже закрепились в населённом пункте Семигорье.

Эксперт отметил, что украинская армия не сможет противостоять мощи наступления союзных сил по этому направлению. Российские войска наступают на Авдеевском и Донецком направлениях, а также активно берут под контроль населённые пункты в регионе, подчеркнул журналист.

"Всё это оказывает лишнее давление на украинские вооружённые силы, и это приносит результаты. А наши части не спешат идти вперёд. Они просто перемалывают здесь украинские резервы и занимают новые позиции только тогда, когда противник не оказывает никакого сопротивления", — заявил эксперт.

По его мнению, ВСУ не смогут долго продержаться, поскольку они несут слишком большие потери. Если интенсивность огня на линии сохранится в течение недели, то украинские войска будут вынуждены отступить, заявил Подоляка.