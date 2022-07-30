MWM: ВСУ столкнулись с проблемами из-за некачественного немецкого оружия

Американские военные эксперты заявили, что оборонно-промышленный сектор Германии приложил много усилий, чтобы составить конкуренцию России и США на мировом рынке оружия. Однако немецкая военная техника недостаточно эффективно проявила себя в зоне боевых действий.

Например, самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000, которые были переданы Украине, быстро пришли в негодность. Теперь ВСУ вынуждены рассчитывать на артиллерию другого производства.

Кроме этого, зенитная самоходная установка (ЗСУ) Gepard оказалась несовместима с боеприпасами. Также немецкий танк Leopard 2, который использовался Турцией в Ираке и Сирии, оказался неэффективным.

"Оборонный сектор ФРГ, по-видимому, стремится извлечь выгоду из украинского конфликта. Характеристики немецкого вооружения в реальных боевых действиях могут стать серьёзным препятствием для таких амбиций", — говорится в статье Military Watch Magazine (MWM).