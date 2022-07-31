Представители военно-гражданской администрации Энергодара Запорожской области заявили, что ВСУ атаковали речной терминал в Каменке-Днепровской.
"Артиллерийские подразделения Украины нанесли удар по речному терминалу приёма зерновых и масличных культур сельхозпредприятия "Нибулон", — подчеркнули в пресс-службе.
По данным властей, военные повредили силосы с зерном кукурузы и ячменя. Из-за остановки работы терминала в Запорожской области может начаться гуманитарная катастрофа, предупредили чиновники.
Ранее член Конгресса США Виктория Спартц призвала ООН отказаться от зерновой сделки и "развернуть корабли" в Чёрном море. По мнению американского политика, Москве нельзя доверять.
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Несмотря на заявления западных политиков об "упадке российских сил" на Украине, Москва способна преподнести альянсу "неприятный сюрприз", заявили иностранные аналитики.