В Запорожской области заявили об ударе ВСУ по речному зерновому терминалу

Представители военно-гражданской администрации Энергодара Запорожской области заявили, что ВСУ атаковали речной терминал в Каменке-Днепровской.

"Артиллерийские подразделения Украины нанесли удар по речному терминалу приёма зерновых и масличных культур сельхозпредприятия "Нибулон", — подчеркнули в пресс-службе.

По данным властей, военные повредили силосы с зерном кукурузы и ячменя. Из-за остановки работы терминала в Запорожской области может начаться гуманитарная катастрофа, предупредили чиновники.

Ранее член Конгресса США Виктория Спартц призвала ООН отказаться от зерновой сделки и "развернуть корабли" в Чёрном море. По мнению американского политика, Москве нельзя доверять.