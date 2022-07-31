Полицейские обнаружили возле харьковского города Изюма тайник ВСУ. В нём нашли ручной противотанковый гранатомёт, гранаты и боеприпасы.
"Схрон с оружием был обнаружен в лесном массиве", — подчеркнул источник ТАСС.
По информации собеседника издания, силовики изъяли пять РПГ-22, ручные гранаты РГ-42, Ф-1 и РГД-5. Также полицейские получили 4 000 патронов. Доступ к тайнику украинские военные заблокировали противопехотной миной МОН-50.
Ранее росгвардейцы в ЛНР нашли схрон с иностранным оружием. Правоохранители изъяли ракетные комплексы Javelin и Stinger.
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