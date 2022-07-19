Росгвардейцы в ЛНР обнаружили схрон с ракетными комплексами Javelin и Stinger

Представители Росгвардии заявили, что силовики нашли на территории Луганской Народной Республики тайник с оружием, которое ВСУ поставили западные политики.

"В ходе поисковых мероприятий военнослужащие обнаружили схрон с техникой иностранного производства", — сказали в пресс-службе ведомства.

По информации Росгвардии, солдаты получили ПЗРК FIM-92 Stinger и ПТРК GM-148 Javelin.

Ранее российские силовики нашли в ЛНР документы, согласно которым украинские военные массово дезертируют. Как подчеркнули в ведомстве, многие солдаты ВСУ не возвращаются на фронт из отпуска.