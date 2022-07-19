Представители Росгвардии заявили, что силовики нашли на территории Луганской Народной Республики тайник с оружием, которое ВСУ поставили западные политики.
"В ходе поисковых мероприятий военнослужащие обнаружили схрон с техникой иностранного производства", — сказали в пресс-службе ведомства.
По информации Росгвардии, солдаты получили ПЗРК FIM-92 Stinger и ПТРК GM-148 Javelin.
Ранее российские силовики нашли в ЛНР документы, согласно которым украинские военные массово дезертируют. Как подчеркнули в ведомстве, многие солдаты ВСУ не возвращаются на фронт из отпуска.
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