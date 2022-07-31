Военкор Котёнок: НМ ДНР и ВС РФ выбили ВСУ на южной окраине Авдеевки

Союзные силы выбили украинских боевиков с позиций на южной окраине Авдеевки.

"Под контроль бойцов Народной милиции ДНР и российских военных перешел участок в районе вентиляционного ствола шахты Бутовка", — сообщает военный корреспондент Котёнок.

По его словам, этот узел сопротивления имел важное значение в общей системе оборонительных укреплений Авдеевской группировки украинских нацистов.

Ранее сообщалось, что "Сомали" и НМ ДНР начали штурм посёлка Пески в Авдеевском укрепрайоне противника.

Командир НМ ДНР с позывным "Малой" отметил, что Пески — это ключ к укрепрайону в Авдеевке. Штурм посёлка станет решающим моментом для формирования нового котла для ВСУ.