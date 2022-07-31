Союзные силы выбили украинских боевиков с позиций на южной окраине Авдеевки.
"Под контроль бойцов Народной милиции ДНР и российских военных перешел участок в районе вентиляционного ствола шахты Бутовка", — сообщает военный корреспондент Котёнок.
По его словам, этот узел сопротивления имел важное значение в общей системе оборонительных укреплений Авдеевской группировки украинских нацистов.
Ранее сообщалось, что "Сомали" и НМ ДНР начали штурм посёлка Пески в Авдеевском укрепрайоне противника.
Командир НМ ДНР с позывным "Малой" отметил, что Пески — это ключ к укрепрайону в Авдеевке. Штурм посёлка станет решающим моментом для формирования нового котла для ВСУ.
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