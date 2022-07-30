"Сомали" и НМ ДНР начали штурм посёлка Пески в Авдеевском укрепрайоне ВСУ

Сразу по нескольким направлениям к западу от Донецка ВС РФ совместно с НМ ДНР начали наступление. ВСУ, боясь окружения, срочно вывозят живую силу из района, формируя колонны. В населённом пункте Пески слышны взрывы, видны столбы дыма, сообщает военный корреспондент Андрей Руденко.

Посёлок Пески — важный объект, так как именно из этого населённого пункта, который до сих пор оставался подконтрольным Киеву, много лет вёлся обстрел Донецка. Сейчас подразделение батальона "Сомали" и 11-й полк НМ ДНР выбивают противника из региона, сообщает проект WarGonzo.

"Сегодня началась уже полноценная активная фаза. Противник даёт понять, что не в состоянии удерживать натиск <…> начал вести обстрелы города", — отмечает командир НМ ДНР с позывным "Малой".

Отмечается, что Пески — это ключ к укрепрайону в Авдеевке. Штурм посёлка станет решающим моментом для формирования нового котла для ВСУ, отмечает источник.