Экс-посол Украины в Белоруссии: немедленно разорвать все дипотношения с Минском

Киеву не задумываясь необходимо разрывать все отношения с Минском, и "плевать на украинско-белорусский фронт".

Об этом в эфире канала "Киев" собщил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный.

"К сожалению, политическое руководство не различает военно-тактические, политические и дипломатические шаги. "Не хотите" или "имеете мотив не стрелять"? В нынешней ситуации не разрывать дипломатические отношения недопустимо, потому что с точки зрения абсолютно всех норм международного права, по факту, такие отношения уже приостановлены", — заявил дипломат.

По его словам, отъезд украинцев "вынудит поумерить пыл" Александра Лукашенко. Также Бессмертный недоволен бездействием Евросоюза в вопросе "перевоспитания" президента Белоруссии.

"Необходимо эвакуировать оттуда дипломатический корпус, призвать украинцев вернуться и т. д. И даже после этого Лукашенко присядет. Не испугается, но присядет. Но почему-то этого не делается. Это свидетельствует о том, что есть непонимание инструментария, который есть, потому что он очень широкий", — подытожил украинский политик.