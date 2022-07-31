Сладков: в лице Запада, движущего Киевом, мы приобрели мощного врага-террориста

В лице Запада, движущего Украиной, Россия приобретает мощного врага-террориста.

Об этом у себя в аккаунте мессенджера сообщил военный журналист Александр Сладков.

Военкор призывает не впадать в панику или депрессию, но отмечает, что Вашингтон и его "европейские псы" ради прибыли и экономической гегемонии готовы на всё. А Россия им мешает делать лёгкие деньги.

"Фашисты, во времена Великой Отечественной войны не минировали мирные города. Эти же додумались. Вот это цивилизованные методы войны с мирным населением! Я, человек прослуживший четыре года на Западной Украине, прикидывающий, что знаю украинцев, даже не подозревал, что они могут так далеко зайти… Это же позор внукам принявших такое решение, это проклятье рода каждому из них", — пишет в своём аккаунте мессенджера публицист.

По его словам, пусть доблестные воины союзных сил "прославятся" недостаточной жёсткостью, чем разбрасыванием мин-"лепестков" в мирных городах.

Военкор уверен, что всё разминируют и Донецк очистят — МЧС ДНР работают очень эффективно. Сладков заметил, что украинцев освободят, а произойдёт уже скоро, и отдадут народу просторы плодородного чернозёма, уже проданного Западу.

"А украинские минёры… Вам спасибо, вы лечите нас от жалости к ВСУ. Это ж ВСУ минируют и обстреливают Донецк, у укронацистов таких возможностей не имеется. Хотя… О чем это я? Уж не о неонацистах ли в рядах ВСУ? Так и есть. Нацисты, только в мундирах армии Украины", — подытожил военный корреспондент.