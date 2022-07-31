Атака ВСУ 31 июля на штаб Черноморского флота в Севастополе активно обсуждается в СМИ. Вице-спикер Московской Городской Думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев считает, что украинская сторона действует методами террористов.
"По Донецку бьют кассетными боеприпасами, и засыпают город противопехотными минами. Мирный город. Минами. Чтобы калечить женщин и детей", — цитирует Медведева "Русская весна".
Что касается атаки по ЧФ в Севастополе, вице-спикер считает, что с Украины этот "квадрокоптер" не смог бы долететь, значит в самом городе есть некая спящая ячейка. Взрывы, обстрелы мирного населения, нападения на администрацию фиксируются постоянно в Запорожье и Херсоне. Это может говорить о том, что Украина — "типичная террористическая структура", заявляет Медведев.
Он считает, что далее киевские власти будут действовать из тех же соображений. Удар по Киевскому мосту и захват какого-либо гражданского объекта на территории России — вполне в логике террориста, так как это является средством самоутверждения и запугивания, заключил журналист.
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