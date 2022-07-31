Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Боевики ВСУ обвинили Ермака в продаже оружия и РСЗО HIMARS на "чёрном рынке"
Союзные силы захватили южную окраину Авдеевки
ВС РФ нанесли новые удары по военным объектам ВСУ в Одесской области
Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в реанимацию с синдромом Гийена-Барре
Американский полковник Макгрегор обвинил США в присваивании украинских денег
Скотт Риттер попал в чёрный список Киева за распространение "русской пропаганды"
Власти Харьковской области: ВСУ применили боеприпасы с минами "Лепесток"
Хаматова объяснила, чем европейцы выгодно отличаются от русских: "Меньше грубят"
Путин предостерёг Британию: "Циркон" может долететь до Лондона за пять минут

Андрей Медведев: ВСУ могут ударить по Крымскому мосту и взять заложников в РФ

Силовые структуры

Атака ВСУ 31 июля на штаб Черноморского флота в Севастополе активно обсуждается в СМИ. Вице-спикер Московской Городской Думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев считает, что украинская сторона действует методами террористов.

Андрей Медведев: ВСУ могут ударить по Крымскому мосту и взять заложников в РФ

"По Донецку бьют кассетными боеприпасами, и засыпают город противопехотными минами. Мирный город. Минами. Чтобы калечить женщин и детей", — цитирует Медведева "Русская весна".

Что касается атаки по ЧФ в Севастополе, вице-спикер считает, что с Украины этот "квадрокоптер" не смог бы долететь, значит в самом городе есть некая спящая ячейка. Взрывы, обстрелы мирного населения, нападения на администрацию фиксируются постоянно в Запорожье и Херсоне. Это может говорить о том, что Украина — "типичная террористическая структура", заявляет Медведев.

Он считает, что далее киевские власти будут действовать из тех же соображений. Удар по Киевскому мосту и захват какого-либо гражданского объекта на территории России — вполне в логике террориста, так как это является средством самоутверждения и запугивания, заключил журналист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво

Несмотря на заявления западных политиков об "упадке российских сил" на Украине, Москва способна преподнести альянсу "неприятный сюрприз", заявили иностранные аналитики.

Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво
США призвали остановить зерновую сделку и развернуть корабли ООН в Чёрном море
Мир. Новости мира
США призвали остановить зерновую сделку и развернуть корабли ООН в Чёрном море
Мир. Новости мира
NRK: ВМФ РФ пытается сорвать совместные учения НАТО у берегов Норвегии
Мир. Новости мира
Обозреватель из США удивила ведущего CNN словами о Путине и СВО
Ольга Лебедева Эксперты: наступление на Херсон может стать последним в жизни Зеленского Ольга Лебедева Любовь Степушова Налицо множество причин удара ВСУ по колонии в Еленовке и лишь одна версия о причастности РФ Любовь Степушова Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский
Силовые структуры
Телеведущая из Киева: "Я поддерживаю Путина, а украинская власть — алчные твари"
Мир. Новости мира
Саудовский принц запретил Байдену въезд в страну: "Больше никогда"
В ДНР разгромлен эшелон, перевозивший штурмовой батальон президента Украины
Силовые структуры
В ДНР разгромлен эшелон, перевозивший штурмовой батальон президента Украины
Последние материалы
ВС РФ нанесли новые удары по военным объектам ВСУ в Одесской области
Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в реанимацию с синдромом Гийена-Барре
Американский полковник Макгрегор обвинил США в присваивании украинских денег
Скотт Риттер попал в чёрный список Киева за распространение "русской пропаганды"
Власти Харьковской области: ВСУ применили боеприпасы с минами "Лепесток"
Хаматова объяснила, чем европейцы выгодно отличаются от русских: "Меньше грубят"
Путин предостерёг Британию: "Циркон" может долететь до Лондона за пять минут
Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода
Чулпан Хаматова покинула Латвию ради работы в Голливуде
Подростки осквернили захоронения участников СВО в Забайкалье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников