Развозжаев: Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован украинским БПЛА

С территории Украины беспилотным летательным аппаратом был атакован штаб Черноморского флота РФ в Севастополе, заявил губернатор города Михаил Развозжаев.

Согласно официальной информации, в результате атаки украинского беспилотника ранено пять человек.

Глава города объявил об отмене всех праздничных мероприятий в честь Дня военно-морского флота в целях безопасности. Жителей Севастополя просят оставаться дома.

Ранее стало известно, что после угроз со стороны киевского режима была усилена оборона Крымского моста. Уязвимые части стратегического сооружения защитили специальными баржами, которые прикрывают мост от противокорабельных ракет.