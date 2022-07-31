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Зеленский: стратегически у России нет шансов одержать победу

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский даже при плохой игре делает "хорошую мину".

Зеленский: стратегически у России нет шансов одержать победу

В очередном своём обращении лидер Незалежной опять заверил украинских граждан, что у РФ нет никаких шансов победить.

"Стратегически у России нет шансов одержать победу… И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовал свой проигрыш. Нужно держаться — на юге, на востоке и везде. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять наше единство и не только до победы, но и после неё, чтобы качественно восстановить всё разрушенное оккупантами. Верю, что мы всё это сделаем” — заявил в мессенджере глава Украины.

Он также поблагодарил каждого "николаевца за силу, за защиту города и области", сказал слова благодарности Никополю, Харькову, Кривому Рогу, всей Днепропетровщине, людям Запорожья и "всем украинцам Херсонщины, каждому, кто обороняет подступы к Одессе и области".

Отметим, что при этом армия России продолжает наступать и освобождать территорию Украины.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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