Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной Киеву части ДНР

Украинское правительство сообщило об обязательной эвакуации жителей подконтрольной киевскому режиму части Донецкой области.

Об этом 30 июля, в субботу, сообщил лидер Незалежной Владимир Зеленский.

"Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, всё организуется. Полное сопровождение, полная помощь — и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем", — заявил украинский президент в вечернем обращении, опубликованном в его аккаунте мессенджера.

Также в субботу вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что Киев намерен провести обязательную эвакуацию граждан Донбасса. По её словам, в подконтрольных киевской власти районах нет газоснабжения и отсутствует надлежащее электрообеспечение, что зимой создаст угрозу. Она отметила, если кто-то отказался от эвакуации, "то он должен будет подписать, что он понимает и осознаёт все последствия и несёт персональную ответственность за собственную жизнь".