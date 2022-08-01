Военкор Коц: союзные силы РФ и Донбасса лучше ведут бои в городской застройке

Бойцы ВСУ предпочитают "воевать из бункеров и подвалов". У российских военных и защитников Донбасса больше боевого опыта, они умеют лучше вести бои в городской застройке. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц, пишет sm-news.

По мнению журналиста, союзные силы выглядят намного лучше. У них есть большой опыт боёв именно в условиях города, тогда как противник к этому не привык, а любит артиллерийские дуэли.

Репортёр приводит в пример разведчиков 7-й бригады ЛНР, которые, по его словам, действуют красиво и хорошо обходят противника.

Боевики ВСУ предпочитают находиться на расстоянии выстрела из гаубицы М-777, добавил он.

Военкор подчеркнул, что украинские солдаты могут прятаться от российской артиллерии в бункерах, подвалах и одиночных окопах. Однако когда доходит до прямого столкновения с применением стрелкового оружия, они начинают откатываться, заключил Коц.