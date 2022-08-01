Бойцы ВСУ предпочитают "воевать из бункеров и подвалов". У российских военных и защитников Донбасса больше боевого опыта, они умеют лучше вести бои в городской застройке. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц, пишет sm-news.
По мнению журналиста, союзные силы выглядят намного лучше. У них есть большой опыт боёв именно в условиях города, тогда как противник к этому не привык, а любит артиллерийские дуэли.
Репортёр приводит в пример разведчиков 7-й бригады ЛНР, которые, по его словам, действуют красиво и хорошо обходят противника.
Боевики ВСУ предпочитают находиться на расстоянии выстрела из гаубицы М-777, добавил он.
Военкор подчеркнул, что украинские солдаты могут прятаться от российской артиллерии в бункерах, подвалах и одиночных окопах. Однако когда доходит до прямого столкновения с применением стрелкового оружия, они начинают откатываться, заключил Коц.
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