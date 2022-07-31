Полковник запаса Трухан: Харьков не будут штурмовать танковыми колоннами

Союзным силам предстоит ещё освобождать на Украине крупные города, такие как Харьков, Одессу и Николаев. И наиболее предпочтительным вариантом их взятия был бы херсонский. Такое мнение высказал полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан в интервью на YouTube-канале.

Аналитик, рассуждая о перспективах освобождения Харькова, предположил, что на каком-то определённом этапе власти города либо сбегут, либо решат, что им гораздо выгоднее находиться со стороны России.

Однако возможно это будет уже тогда, когда пойдёт полная деградация украинской государственности, которая и так довольно слабая с точки зрения контроля городов, добавил эксперт.

Он предположил, с высокой долей вероятности, что эти города в лоб танковыми колоннами никто штурмовать не будет, а их просто отделят. Поэтому никто туда особенно и не влезает.

По мнению полковника, скорее всего, там сейчас идёт серьёзная политическая работа и работа спецслужб.

Ранее политолог Алексей Подберёзкин также высказал мнение, что Одессу и Николаев не будут брать штурмом.