Клупов: РСЗО HIMARS будут уничтожены к середине сентября

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS активно используются Вооружёнными силами Украины. Их также используют и для ударов по мирным жителям ЛДНР.

Герой России, ветеран военной разведки, полковник Рустем Клупов убеджён, что Киев недолго будут воевать этими РСЗО. Он напомнил про установки "Гарпун" и украинские ракеты "Нептун". По крейсеру "Москва" ударили 14 апреля, а к началу июля ВС РФ уже уничтожила четыре пусковые установки и несколько складов, где хранились боезапасы.

Российским разведчикам понадобилось около трёх месяцев, чтобы ликвидировать "Гарпуны", то же самое будет и с HIMARS, уверен эксперт.

"Первые удары американскими РСЗО были в середине июня, значит, к середине сентября они будут полностью уничтожены", — цитирует информагенство SM-News разведчика.

По его словам, РСЗО HIMARS не отличается особой мощностью, о чем говорят результаты ударов по мостам — серьёзного ущерба не наблюдается.

"Нет у неё достаточной мощи. Удары есть, а мост стоит", — подытожил Клупов.