Вашингтон начал закупать зенитные ракетные комплексы NАSAMS для украинского режима.
Об этом сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США на брифинге.
"Нет подробной информации о специфике контрактного процесса. Но мы уже находимся в процессе закупки систем", — заявили в Пентагоне.
В июле Белый дом объявил о выделении киевской власти нового пакета вооружения на сумму порядка 820 млн долларов, куда войдут боеприпасы для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тыс. 150-мм артснарядов, а также несколько контрбатарейных радаров, пишет РИА Новости.
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонной беседы с госсекретарем Энтони Блинкеном сказал, что поставки оружия Украине только продлевают агонию киевского режима и увеличивают жертвы.
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Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.