Пентагон: США начали закупки ЗРК NASAMS для Украины

Вашингтон начал закупать зенитные ракетные комплексы NАSAMS для украинского режима.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США на брифинге.

"Нет подробной информации о специфике контрактного процесса. Но мы уже находимся в процессе закупки систем", — заявили в Пентагоне.

В июле Белый дом объявил о выделении киевской власти нового пакета вооружения на сумму порядка 820 млн долларов, куда войдут боеприпасы для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тыс. 150-мм артснарядов, а также несколько контрбатарейных радаров, пишет РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонной беседы с госсекретарем Энтони Блинкеном сказал, что поставки оружия Украине только продлевают агонию киевского режима и увеличивают жертвы.