Американские эксперты в очередной сводке заявили, что союзные силы России и республиканской Народной милиции начали осуществлять продвижение почти по всей территории Донбасса, выбивая группировки ВСУ с занимаемых позиций.
Аналитики американского института изучения военных конфликтов (ISW) также отметили успешное наступление союзных войск на Авдеевском направлении.
"Она (российская армия. — Прим. ред.) продолжает наземные атаки в направлении как Авдеевки, так и Песок. Также российские войска продолжили наземные атаки северо-западнее Славянска — со стороны Изюма, северо-восточнее Северска и на южных окраинах Бахмута", — заявили эксперты.
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