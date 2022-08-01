Аналитики ISW признали, что российские войска добились успехов в районе Авдеевки

Американские эксперты в очередной сводке заявили, что союзные силы России и республиканской Народной милиции начали осуществлять продвижение почти по всей территории Донбасса, выбивая группировки ВСУ с занимаемых позиций.

Аналитики американского института изучения военных конфликтов (ISW) также отметили успешное наступление союзных войск на Авдеевском направлении.

"Она (российская армия. — Прим. ред.) продолжает наземные атаки в направлении как Авдеевки, так и Песок. Также российские войска продолжили наземные атаки северо-западнее Славянска — со стороны Изюма, северо-восточнее Северска и на южных окраинах Бахмута", — заявили эксперты.