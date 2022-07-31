ВС РФ нанесли новые удары по военным объектам ВСУ в Одесской области

Днём 31 июля российские войска нанесли удар по военной инфраструктуре в Одесской области. Информацию сообщает портал "Русская весна". По имеющимся данным известно, что на месте прилёта ракеты виден столб дыма. Фотографии с места событий показывают очевидцы. Информации о пострадавших на данный момент нет, как и о самом поражённом объекте. Воздушная тревога стала звучать только после разрыва снарядов. "Украинское ПВО прилёт проспала", — пишет источник.

Также в Сети появились видео, подтверждающие удар по Одессе. Очевидцы указывают локацию, вблизи которой виден дым — жилищный кооператив "Седьмое небо". Местные жители сообщают, что недалеко расположена воинская часть ВСУ, передаёт "ТУТ НЬЮС".

Ранее сообщалось, что в портах Одессы началась загрузка барж зерном. А официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что вероятность того, что первый такой корабль покинет Украину уже завтра, 1 августа, достаточно велика.