ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам боевиков в Мерефе под Харьковом

Минувшей ночью ВС России продолжили наносить ракетные удары по военным объектам Украины. Один из таких объектов был уничтожен в районе Мерефы Харьковской области. Об этом сообщается в соцсетях этого города.

Жители пишут, что взрывов было несколько, они прогремели на объекте, куда активно перебрасывался в последнее время личный состав националистов.

Также ракетные удары с целью "проредить" личный состав противника, намеревавшегося пойти в "контрнаступление на Херсон", нанесены по позициям боевиков ВСУ на стыке Николаевской и Херсонской областей, пишет "Военное обозрение".

Кроме того, очередная серия ударов была нанесена по объектам в самом Николаеве. Воздушная тревога звучала в городе в течение ночи. На одном из поражённых объектов возник пожар.