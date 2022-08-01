Минувшей ночью ВС России продолжили наносить ракетные удары по военным объектам Украины. Один из таких объектов был уничтожен в районе Мерефы Харьковской области. Об этом сообщается в соцсетях этого города.
Жители пишут, что взрывов было несколько, они прогремели на объекте, куда активно перебрасывался в последнее время личный состав националистов.
Также ракетные удары с целью "проредить" личный состав противника, намеревавшегося пойти в "контрнаступление на Херсон", нанесены по позициям боевиков ВСУ на стыке Николаевской и Херсонской областей, пишет "Военное обозрение".
Кроме того, очередная серия ударов была нанесена по объектам в самом Николаеве. Воздушная тревога звучала в городе в течение ночи. На одном из поражённых объектов возник пожар.
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