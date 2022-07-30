"Военное обозрение": ВСУ готовят наступление на юге в августе

Население востока Украины воспринимается Киевом как чуждое уже восемь лет, поэтому никакого смысла "освобождать" его нет. Однако, по мнению стратегов правящего режима, ещё можно вернуть расположение жителей юга страны.

Для попытки вернуть Херсон есть и ещё одна веская причина. Потеря этого областного центра Россией может оказать серьёзный эффект на западных партнёров и повлиять на увеличение поставок РСЗО, танков и ПВО, пишет "Военное обозрение".

Август предстоит тяжелым для обеих сторон конфликта, но для Киева он будет болезненным особо, так как его исход, во многом, решит стратегическую обстановку на фронтах, считает обозреватель издания.