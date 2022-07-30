Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Володин: ВСУ ударили по СИЗО в Еленовке, чтобы не допустить допроса "азовцев"*
Newsweek: "коллекцию" западного вооружения Киева пополнят танки-амфибии BIBER
Подполковник США Дэвис: выбить русских из Херсона не сможет ни одна армия мира
Spiegel: солдаты ВСУ за месяц сломали немецкие гаубицы Panzerhaubitzen 2000
Politico: мэр Днепра обвинил Киев в "узурпации власти" из-за скандала с Корбаном
Налоговый вычет для работающих пенсионеров может "забуксовать" на финансировании
Пьяная жительница Свердловска в шутку "заминировала" кафе и получила срок
Обозреватель из США удивила ведущего CNN словами о Путине и СВО
TotalEnergies запустит энергетические проекты в Анголе: нефть, газ и "солнце"

"Военное обозрение": ВСУ готовят наступление на юге в августе

Силовые структуры

Население востока Украины воспринимается Киевом как чуждое уже восемь лет, поэтому никакого смысла "освобождать" его нет. Однако, по мнению стратегов правящего режима, ещё можно вернуть расположение жителей юга страны.

Для попытки вернуть Херсон есть и ещё одна веская причина. Потеря этого областного центра Россией может оказать серьёзный эффект на западных партнёров и повлиять на увеличение поставок РСЗО, танков и ПВО, пишет "Военное обозрение".

Август предстоит тяжелым для обеих сторон конфликта, но для Киева он будет болезненным особо, так как его исход, во многом, решит стратегическую обстановку на фронтах, считает обозреватель издания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
360kuai заявило, что НАТО начинает догадываться о действиях ВС РФ на Украине

В НАТО проанализировали действия ВС РФ на Украине.

360kuai заявило, что НАТО начинает догадываться о действиях ВС РФ на Украине
ВС РФ скоро начнут спецоперацию на Украине по-настоящему
Силовые структуры
ВС РФ скоро начнут спецоперацию на Украине по-настоящему
Общество
Жители Польши высказались против украинизации в стране
Мир. Новости мира
19FortyFive: президент РФ Путин уже использует ядерное оружие против Запада
Ольга Лебедева Политиков в США перестала устраивать двухпартийная система Ольга Лебедева Любовь Степушова Налицо множество причин удара ВСУ по колонии в Еленовке и лишь одна версия о причастности РФ Любовь Степушова Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский
Силовые структуры
RC о сценарии войны Россия — НАТО: "Сразу ядерный удар"
Мир. Новости мира
NI: спутники смогут защитить США от гиперзвуковых ракет России и Китая
Супруга пленного ВСУшника про удары по колонии в Еленовке: "Думала, с ума сойду"
Мир. Новости мира
Супруга пленного ВСУшника про удары по колонии в Еленовке: "Думала, с ума сойду"
Последние материалы
Spiegel: солдаты ВСУ за месяц сломали немецкие гаубицы Panzerhaubitzen 2000
Politico: мэр Днепра обвинил Киев в "узурпации власти" из-за скандала с Корбаном
Налоговый вычет для работающих пенсионеров может "забуксовать" на финансировании
"Военное обозрение": ВСУ готовят наступление на юге в августе
Пьяная жительница Свердловска в шутку "заминировала" кафе и получила срок
Обозреватель из США удивила ведущего CNN словами о Путине и СВО
TotalEnergies запустит энергетические проекты в Анголе: нефть, газ и "солнце"
Политолог Орлов: российская экономика нуждается в иностранных специалистах
Минобороны РФ: украинское судно "Шляхович" подорвалось в устье Дуная на мине ВСУ
Законопроект о выплате 13-й пенсии внесут в Госдуму уже осенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников