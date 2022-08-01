Асафов: в октябре Китай примет решения по поддержке России

Пекин поддерживает Россию не так активно, как мог бы. Однако это вскоре, скорее всего, изменится.

Об этом сообщил политолог Александр Асафов.

"Часто слышу, что Китай не спешит сотрудничать с нами. Он работает, но не в полную силу, и мог бы делать больше”, — в интервью изданию "Украина.ру" заявил эксперт.

По его словам, в октябре в КНР пройдет 20 съезд Компартии Китая, где будут приниматься "новые магистральные решения”, в их числе и о поддержке РФ.

В незападных странах, которые не вводят антироссийские санкции и с которыми Москва развивает отношения, проживает более 6/7 населения планеты, отметил обозреватель.