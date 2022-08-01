Пекин поддерживает Россию не так активно, как мог бы. Однако это вскоре, скорее всего, изменится.
Об этом сообщил политолог Александр Асафов.
"Часто слышу, что Китай не спешит сотрудничать с нами. Он работает, но не в полную силу, и мог бы делать больше”, — в интервью изданию "Украина.ру" заявил эксперт.
По его словам, в октябре в КНР пройдет 20 съезд Компартии Китая, где будут приниматься "новые магистральные решения”, в их числе и о поддержке РФ.
В незападных странах, которые не вводят антироссийские санкции и с которыми Москва развивает отношения, проживает более 6/7 населения планеты, отметил обозреватель.
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Несмотря на заявления западных политиков об "упадке российских сил" на Украине, Москва способна преподнести альянсу "неприятный сюрприз", заявили иностранные аналитики.