1 августа в ДНР будут судить главаря неонацистской группировки "Медведи SS"

В понедельник, 1 августа, начнётся судебный процесс над командиром украинского формирования националистов "Медведи SS" Александром Кравцовым.

Суд будет проходить в Донецкой Народной Республике, сообщают РИА Новости, ссылаясь на собственный источник

Заседание Верховного суда ДНР над главарём группировки будет проходить в закрытом режиме без присутствия журналистов.

Из сообщения Генпрокуратуры Донецкой Народной Республики следует, что Кравцову вменяют несколько статей Уголовного кодекса, максимальные санкции по которым предусматривают высшую меру — смертную казнь.

Подразделение боевиков нацформирования "Медведи SS" входило в состав ВСУ, где называлось "десантно-штурмовым отрядом".