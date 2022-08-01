В понедельник, 1 августа, начнётся судебный процесс над командиром украинского формирования националистов "Медведи SS" Александром Кравцовым.
Суд будет проходить в Донецкой Народной Республике, сообщают РИА Новости, ссылаясь на собственный источник
Заседание Верховного суда ДНР над главарём группировки будет проходить в закрытом режиме без присутствия журналистов.
Из сообщения Генпрокуратуры Донецкой Народной Республики следует, что Кравцову вменяют несколько статей Уголовного кодекса, максимальные санкции по которым предусматривают высшую меру — смертную казнь.
Подразделение боевиков нацформирования "Медведи SS" входило в состав ВСУ, где называлось "десантно-штурмовым отрядом".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Несмотря на заявления западных политиков об "упадке российских сил" на Украине, Москва способна преподнести альянсу "неприятный сюрприз", заявили иностранные аналитики.