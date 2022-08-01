Украинские националисты призывают сеять панику в Севастополе

Глава подшефного СБУ националистского формирования С14 Евгений Карась призвал сеять панику в Севастополе и в России, распространяя по соцсетям комментарии по поводу террористического акта у штаба Черноморского флота РФ.

Он порекомендовал максимально распространять издевательства, насмешки и иронию по этому поводу.

"Паника, истерика, внутренняя грызня… Это сейчас очень уязвимая психологическая точка для россиян. Они должны были быть готовы, но они, как всегда. Надо пользоваться. Углубите боль. Пишите в российские публичные чаты гражданских. Какие-то "новости", "оперативные новости" Севастополя, Белгорода, Донецка и т. п.", — цитирует призыв Карася "ПолитНавигатор".

Политолог из Крыма Андрей Никифоров объяснил, почему для киевской власти важно максимально раскручивать теракт в Севастополе.

По его словам, не имея собственных позитивных свершений, киевский режим от испорченного праздника в России имеет повод для огромной радости. Эксперт уверен, что это только подтверждает логичность необходимости доведения спецоперации до конца.

"По ним наносятся серьёзные, а не такие демонстративно-показательные удары. С ними разговаривают серьёзно, бьют серьёзно. Поэтому нужно просто продолжать. А саму ситуацию разобрать до винтика, и сделать так, чтобы она не повторилась. И ничего подобного близко, чтобы не было возможно провести", — подчеркнул аналитик.