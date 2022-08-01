Боевики Вооружённых сил Украины начали отходить из Соледара. Об этом сообщает в понедельник военный корреспондент, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на собственные источники на фронте.
По их словам, ВСУ начали отступление из Соледара в направлении городов Часов Яр, Краматорск и Константиновка. Отступая, украинские националисты стараются нанести максимальное огневое поражение гражданской инфраструктуре оставленных населённых пунктов.
Союзные войска продолжают брать укрепрайоны противника, охватывая Соледар в кольцо. На этом направлении ведутся интенсивные бои, работает авиация и артиллерия, добавил репортёр в своём Telegram-канале.
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