Военкор Пегов сообщил об отступлении ВСУ из Соледара

Боевики Вооружённых сил Украины начали отходить из Соледара. Об этом сообщает в понедельник военный корреспондент, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на собственные источники на фронте.

По их словам, ВСУ начали отступление из Соледара в направлении городов Часов Яр, Краматорск и Константиновка. Отступая, украинские националисты стараются нанести максимальное огневое поражение гражданской инфраструктуре оставленных населённых пунктов.

Союзные войска продолжают брать укрепрайоны противника, охватывая Соледар в кольцо. На этом направлении ведутся интенсивные бои, работает авиация и артиллерия, добавил репортёр в своём Telegram-канале.