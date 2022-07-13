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МВД ЛНР: союзные силы зашли на окраины Северска и Соледара

Силовые структуры

Союзные силы ведут бои в городской черте Северска, они также зашли на окраины Соледара. Об этом сообщил в среду вечером помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.

По его словам, авангард наступающих войск ВС РФ и ЛНР вышел на окраины Северска и Соледара, бои идут уже в городской черте.

Военный эксперт Борис Рожин в связи с этим напомнил, что не так давно украинская пропаганда заявляла, что после того, как ВС РФ освободили Лисичанск, они больше не смогут освободить ни одного города.

"У меня плохие новости для украинской пропаганды", — заметил аналитик.

Сегодня также появилось сообщение, что спецназовцы группировки "О" открыли дорогу на Северск, уничтожив опорный пункт ВСУ на западной окраине Верхнекаменского.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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