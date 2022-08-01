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Леонков рассказал про удар по штабу ЧФ в Севастополе: "собран на коленках"

Силовые структуры

По двору штаба Черноморского флота России в Севастополе нанесли удар самодельным беспилотником непосредственно из Крыма.

Леонков рассказал про удар по штабу ЧФ в Севастополе: "собран на коленках"

Скорее всего, это сработали не ВСУ, а диверсионная группа, которая поддерживает киевскую власть. Об этом сообщил главный редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков.

Напомним, БПЛА 31 июля нанес удар по штабу ЧФ РФ, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ России в городе отменили из соображений безопасности.

В пресс-службе ведомства уточнили, что у штаба сработало маломощное СВУ, установленное на самодельный беспилотный летательный аппарат.

"Судя по поступающим данным о незначительных повреждениях, этот БПЛА был собран на коленках и к нему было привязано взрывчатое вещество. Было ли это ВОГ ("Выстрел осколочный гранатомётный" — Прим. ред.) или граната, установит следствие. Но сам факт говорит о том, что запускали его неподалёку. Беспилотник был такого размера, что ПВО его не заметила", — цитирует издание "Украина.ру" обозревателя.

Леонков предположил, что в Крыму могут действовать диверсанты, не украинской армии, а сочувствующие Киеву.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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