Ходарёнок: ВС РФ могут перехватывать все поставки оружия на границе с Польшей

Одного обстрела российских военных эшелонов со стороны ВСУ будет достаточно, чтобы ВС РФ начали перехватывать все поставки оружия Киеву от США и НАТО. Так считает обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Эксперт отреагировал на заявление советника главы МВД Украины Антона Геращенко, который утверждает, что ВСУ одним ударом из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS уничтожили эшелон более чем из 40 вагонов.

В своём Telegram-канале аналитик пояснил, что среднее количество вагонов в составе около 20, а максимальное — около 100. При этом в полную нагрузку составы почти никогда не возят, так как нет таких задач (даже в такое время).

По словам полковника, у ВСУ есть гипотетическая возможность нанести удар ракетами HIMARS, и не стоит недооценивать силы противника. Однако важно другое, добавил он.

"Хаймарс" это больше оружие для локальных операций, а не площадного поражения целей. Поэтому нет смысла расходовать дорогостоящие боеприпасы на рядовую цель, пояснил эксперт.

Он также посоветовал ВСУ и Генштабу Украины остерегаться делать заявления насчёт военных эшелонов, так как это может обернуться неожиданным ответом России.

"Одного обстрела хватит, чтобы российская армия внезапно начала перехватывать все поставки вооружений США и НАТО прямо на границе с Польшей. До сих пор наши этого не делали, поскольку есть задачи поважнее. Но если будет надо, "Калибры" свою цель обязательно найдут", — написал аналитик.