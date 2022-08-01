Бывший морпех ВСУ "Волына" об ударе по Еленовке: было очень страшно

Удар, нанесённый украинскими боевиками из РСЗО HIMARS по бараку с пленными в колонии в Еленовке, это очень страшная трагедия. Об этом заявил бывший и. о. командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным "Волына".

Он также находится в этой колонии в числе других пленных, сдавшихся на "Азовстали" в Мариуполе.

По словам "Волыны" из других бараков был виден жёлтый свет, слышны звуки разрывов и крики людей.

"Ситуация ужасная на самом деле. Даже найти слова, чтобы описать её, очень трудно", — говорит бывший морпех на видео, размещённом в Сети.

По его мнению, это повлияет и на психику тех, кто находится в плену, и на тех, кто может попасть в плен в дальнейшем. Будет страх непосредственно и у родных, и у участников событий.

Если честно, все в шоке, объяснений никто не находит, все в маленьком трауре — в бараке тишина, добавил Волына.

Он не смог дать ответ на вопрос, кто виноват в произошедшем, а также найти объяснение этому.