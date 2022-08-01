Онуфриенко: у Киева имеется три миллиона мин-"лепестков"

Политолог Михаил Онуфриенко сообщил, что у Киева имеется около трёх миллионов мин "Лепесток".

"Донецк и окружающие населённые пункты продолжают забрасываться тысячами, сотнями тысяч мин-лепестков ПФМ-1, которые запрещены всеми конвенциями, которые, кстати, прошлым киевским режимом ратифицированы. Но дело в том, что у нынешнего киевского режима остались порядка трёх миллионов подобных мин после развала Советского Союза и они их теперь активно применяют", — приводит его слова Телеканал "360".

К слову, во время Великой Отечественной Войны даже фашисты не позволяли себе минировать мирные города, а ВСУ стали использовать такие "цивилизованные" методы, осудил действия украинских боевиков военкор Александр Сладков.