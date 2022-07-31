Сладков: сброшенные на Донецк мины "Лепестки" вылечат от жалости к ВСУ

ВСУ сбросили на Донецк большое количество мин "Лепесток". Ими усеяны жилые кварталы и проезжие части, люди боятся выходить на улицы. В городе работают минёры и МЧС ДНР. Военкор Александр Сладков прокомментировал ситуацию.

Во время Великой Отечественной Войны даже фашисты не позволяли себе минировать мирные города, а ВСУ стали использовать такие "цивилизованные" методы, пишет он. Сладков призывает не паниковать, так как минёры и МЧС ДНР работают качественно, убирая "Лепестки" с улиц города.

"Мы и сетовали, и негодовали по поводу того, что российские войска зашли на Украину, проводить СВО, с травматическим оружием. Да пусть мы "прославимся" недостаточной жёсткостью, чем минированием "лепестками" мирных городов. Это ж позор внукам принявших такое решение, это проклятье рода каждому из них. <…> А украинские минёры… Вам спасибо, вы лечите нас от жалости к ВСУ", — написал Сладков в своём блоге.