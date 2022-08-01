4 китайских истребителя J-16 вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Четыре китайских истребителя J-16 вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минтстерство обороны острова.

Китай направляет самолеты ВВС к опознавательной зоне ПВО Тайваня практически на регулярной основе — часто не более пяти в сутки, иногда их число превышает 20 штук. Так, 15 июля МО Тайваня сообщало, что засекло десять истребителей, а 23 июня — 22 самолёта.

МИД КНР не раз называло тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с США. В последние пару дней ситуацию осложняют слухи вокруг вероятного визита на остров спикера Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси, которая сейчас с рабочим визитом посещает Азию.