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Эксперт Рожин: ВСУ уйдут из Донбасса осенью, США развяжут ещё несколько войн

Силовые структуры

России необходимо признать СБУ террористической организацией из-за преступлений, которые совершает киевский режим. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин. По его мнению, это расширит возможности по борьбе с террористическими структурами. 

Эксперт Рожин: ВСУ уйдут из Донбасса осенью, США развяжут ещё несколько войн

Рожин отметил, что с продвижением российских войск нехватка кадрового состава ВСУ скажется в пользу союзных сил.

"Если события в Донбассе пойдут в нашем ключе, к осени-зиме у нас там будут возможности для продвижения", — заявил эксперт в беседе с изданием "Украина.ру".

Также он убеждён, что эскалации конфликтов в Сербии и вокруг Тайваня были заранее подготовлены. Рожин не исключает, что США постараются развязать ещё несколько напряжённых ситуаций в мире в преддверии выборов, поскольку для президента Джо Байдена нужно одержать победу на внешнеполитическом треке.

"Нужна где-то маленькая победоносная война, для этого и провоцируются кризисы. Думаю, рискнут. Иначе их ждёт неминуемое поражение на промежуточных выборах", — заключил эксперт.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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