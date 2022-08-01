Боевики ВСУ попали в засаду ВС РФ и были частично уничтожены

Группа военнослужащих украинской армии попала в хорошо организованную засаду российских войск на территории Харьковской области. В результате боевых действий боевики ВСУ были ликвидированы с помощью стрелкового оружия и гранатомётов. Раненые солдаты ВСУ попытались отступить с территории.

"Боевики 92-ой отдельной механизированной бригады попали в засаду и поочередно были денацифицированы", — сообщают в Телеграм-канале U_G_M.

Ранее командир батальона "Восток" ДНР Александр Ходаковский заявил, что украинская армия понесёт крупные потери, если решится на контрнаступление.