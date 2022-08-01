Резников: Киев получил от США ещё четыре РСЗО HIMARS

Согласно сообщению министра обороны Украины Алексея Резникова, на Украину поступили ещё четыре американских ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Четыре дополнительных HIMARS прибыли в Украину… Звук залпа HIMARS стал главным хитом этого лета на передовой", — отчитался Резников в Twitter*

Также глава украинского Минобороны выразил признательность лидеру США Джо Байдену и министру обороны страны Ллойду Остину за то, что они внесли вклад в усиление ВСУ.

В июле Вашингтон проинформировал об утверждении нового пакета военной помощи Киеву стоимостью в 820 миллионов долларов. В его состав, помимо прочих видов вооружения, вошли четыре РСЗО HIMARS, а также дополнительные боеприпасы к ним.

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