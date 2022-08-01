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Резников: Киев получил от США ещё четыре РСЗО HIMARS

Силовые структуры

Согласно сообщению министра обороны Украины Алексея Резникова, на Украину поступили ещё четыре американских ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Резников: Киев получил от США ещё четыре РСЗО HIMARS

"Четыре дополнительных HIMARS прибыли в Украину… Звук залпа HIMARS стал главным хитом этого лета на передовой", — отчитался Резников в Twitter*

Также глава украинского Минобороны выразил признательность лидеру США Джо Байдену и министру обороны страны Ллойду Остину за то, что они внесли вклад в усиление ВСУ.

В июле Вашингтон проинформировал об утверждении нового пакета военной помощи Киеву стоимостью в 820 миллионов долларов. В его состав, помимо прочих видов вооружения, вошли четыре РСЗО HIMARS, а также дополнительные боеприпасы к ним.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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