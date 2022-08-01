Согласно сообщению министра обороны Украины Алексея Резникова, на Украину поступили ещё четыре американских ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
"Четыре дополнительных HIMARS прибыли в Украину… Звук залпа HIMARS стал главным хитом этого лета на передовой", — отчитался Резников в Twitter*
Также глава украинского Минобороны выразил признательность лидеру США Джо Байдену и министру обороны страны Ллойду Остину за то, что они внесли вклад в усиление ВСУ.
В июле Вашингтон проинформировал об утверждении нового пакета военной помощи Киеву стоимостью в 820 миллионов долларов. В его состав, помимо прочих видов вооружения, вошли четыре РСЗО HIMARS, а также дополнительные боеприпасы к ним.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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