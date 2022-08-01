"Форточка": Запад создаёт в Молдавии центр противодействия контрабанде оружия

Проблема "обратного трафика" поставляемого Украине вооружения всё больше давит на политические элиты Запада.

Для устранения проблемы решено создать специализированный "хаб безопасности" на границах Евросоюза, сообщает RT.

Структуры ЕК уже начали размещать тендеры на поставку оборудования для молдавской Пограничной полиции. Не обошлось, конечно, и без Госдепартамента США.

Западные кураторы Киева долго "стеснялись" признавать крайне неудобные для них факты распространения оружия в соседние страны с Украины. Каналы перевозки даже тяжёлого оружия через границу хорошо отработаны, пишет издание. За деньги можно купить даже американские "Джавелины" или Panzerfaust (ФРГ).

"С помощью этого нового хаба мы будем бороться с угрозами нелегального трафика огнестрельного оружия и людей, контрабанды мигрантов и наркотиков, а также киберугроз", — сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Однако не всё так просто.

"Профильные европейские эксперты и правоохранители уже бьют тревогу. Молдавия на протяжении почти всех постсоветских лет была форточкой для контрабандистов. И понятно, что контрабанда является одной из важных частей дохода самой нищей страны Европы", — заявил глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Нелегальную перевозку оружия с Украины обратно в Европу нельзя организовать, минуя бенефициаров внутри самого Кишинёва, убеждён аналитик.

"Географическое положение Молдавии — близость Одессы, Днестровского Лимана, а также фактор Приднестровья — делает этот нелегальный транспортный хаб почти идеальной точкой приложения сил контрабандистов", — подытожил эксперт.